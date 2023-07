Près de 270 enfants issus des wilayas d’El-Meghaïer et Illizi, bénéficient de camps d’été sur les plages de Boumerdès et Oran, a-t-on appris mercredi des responsables locaux du secteur de la jeunesse et des sports. Le premier groupe de la wilaya d’El-Meghaïer, composé d’une centaine d’enfants, a pris le départ à bord du train vers Boudouaou (wilaya de Boumerdès), afin de bénéficier d’un séjour pour une période de 15 jours, a précisé le directeur local du secteur .

Des moyens humains et matériels sont mobilisés pour assurer le séjour des enfants dans de bonnes conditions, et qui seront encadrés par des animateurs, médecins, psychologues, infirmiers et éducateurs, déclaré M. Brahim Slimani. Il a ajouté que la période des vacances pour chacun des deux groupes, qui rejoindront les centres de camping sera entrecoupée de programmes d'animations et de visites organisées dans les zones touristiques des wilayas de Boumerdès et d'Oran.

Le même responsable a indiqué que le programme se poursuit en faveur des enfants de la wilaya d’El-Meghaïer vers les camps d’été. Dans la wilaya d’Ill izi, un premier groupe composé de 135 enfants sur un total de 170 inscrits, a quitté l’aéroport du défunt Moudjahid Brahim Ghouma / Thakhmelt, en direction de la wilaya d’Oran, a fait savoir le conseiller principal à la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de la Jeunesse et des Sports, donne aux enfants issus notamment de familles nécessiteuses la possibilité de passer les vacances d'été au bord de la mer a ajouté M.Tayeb Boutouka.