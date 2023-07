Huit (8) nouvelles spécialités, dont six (6) de niveau Master, seront ouvertes à l’université Batna 1 dès la rentrée universitaire 2023-2024, a indiqué, samedi, le responsable de la cellule d'information et de communication de cette institution.

"Les disciplines de niveau master sont la physique médicale, la civilisation islamique, le génie urbain, la gestion de projets de construction et deux formations à distance, la première en sciences agricoles, liée à la production végétale, et la seconde en sciences politiques, relative à l’administration publique et à la numérisation des ressources humaines", a déclaré à l'APS Mourad Miloud.

En plus de ces spécialités, les nouveaux bacheliers se verront proposer les disciplines ingénieur agronome et architecture, a-t-il dit, soulignant que l’université Batna 1 dispense ses formations à travers 6 facultés et deux instituts englobant 59 spécialités de niveau licence et 77 de niveau Master. Ce même responsable a également indiqué que cette université a enregistré, s’agissant des diplômes universitaires Startup et dépôt de brevets, 151 projets de thèses de fin d’études, ajoutant que 46 thèses ont été soutenues parmi lesquelles trois (3) ont été reconnues en tant que projets innovants, le processus se poursuivant jusqu’au 31 décembre 2023.

Le nombre de diplômés est composé, cette année , selon la même source, de 5.136 étudiants de niveau licence et de 4.994 de niveau Master, dans différentes spécialités, en plus de 90 diplômes de vétérinaires.