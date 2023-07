Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé, samedi à Ain Defla, le lancement de la plateforme numérique dédiée au suivi "quotidien" et "en temps réel" de la distribution du lait subventionné à travers toutes les unités de vente au détail.

Le ministre a suivi un exposé détaillé au niveau de la laiterie Arib, concernant la plateforme numérique placée sous la supervision du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, et dédiée au "suivi de la distribution du lait subventionné en ce qui concerne l'approvisionnement des laiteries publiques et privées en matières premières par le biais de l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL)".

S'exprimant au terme de cet exposé, M. Henni a souligné que cette plateforme est "un véritable support à la prise de décision en temps opportun", affirmant que cette réalisation "permettra de suivre le quota mensuel des producteurs de lait, la quantité quotidienne produite de lait par unité de production, le quota quotidien de lait subventionné pour chaque distributeur, ainsi que le quota quotidien de lait pasteurisé et subventionné en sachets pour chaque détaillant".

La numérisation est à même de faciliter la collecte "en temps réel des informations sur le réseau de distribution et permettra aux services concernés d'intervenir si nécessaire pour opérer des modifications", a-t-il expliqué.

Et de rappeler que la numérisation de la filière lait passait par trois étapes.

La première, précise M. Henni, consiste en la numérisation de l'approvisionnement en matière première de 118 laiteries publiques et privées conventionnées avec l'Office national interprofessionnel du lait (ONIL), en collaboration avec les ministères de l'Intérieur et du Commerce.

La deuxième étape concerne la numérisation du réseau de distribution par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations en collaboration avec les ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur, a-t-il poursuivi.

Quant à la troisième étape, M.

Henni a fait état d'une opération pilote pour la numérisation en temps réel, par les distributeurs et commerçant de vente en détail, des chargements quotidiens.

L'opération sera généralisée au niveau national le dernier trimestre de l'année en cours, et ce après l'approbation des services de régulation et de contrôle relevant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a fait savoir M. Henni.