Le moudjahid El Hadj Brahim Boughrara, une des figures emblématiques de la Glorieuse Révolution nationale au niveau de la Wilaya I historique, est décédé à l'âge de 90 ans, a-t-on appris vendredi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né en 1933 à Cheria (Tébessa), le défunt a été parmi les premiers à rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en juillet 1955.

Il a participé à diverses batailles et accrochages dans la région, dont la Bataille d'El Djorf en septembre 1955.

Feu Brahim Boughrara faisait preuve d'un grand courage face à l'occupant dans plusieurs batailles, notamment celles ayant lieu dans les montagnes de Boukemmache, Argo, Djebel Labyadh, Oum El Kmekem, Doukkane et Boudjellal.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga présente à la famille et aux compagnons d'arme du défunt, ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au regretté Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à sa famille".