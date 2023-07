Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a donné, samedi depuis la wilaya d'Ain Defla, le coup d'envoi du programme national de renforcement des capacités de stockage des céréales, pour atteindre 9 millions tonnes avant fin 2025, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, visant le développement du secteur de l'agriculture. Lors de sa visite à la wilaya d'Ain Defla, M. Henni a fait état du lancement de la réalisation de 350 centres de proximité de stockage de céréales à l'échelle nationale, d'une capacité de 50.000 à 70.000 quintaux, de 36 silos de stockage de céréales d'une capacité de 250.000 quintaux par unité de stockage, en sus de la relance de 16 silos, gelés depuis 2016, portant la capacité nationale de stockage des céréales à 9 millions de tonnes avant fin 2025.

Soulignant qu'il s'agit d'"un des plus importants programmes lancés par l'Etat depuis l'indépendance, en application des instructions du président de la République, M. Henni a affirmé qu e ce programme permettra "d'optimaliser l'exploitation des capacités de production des céréales et des légumineuses, et d'en assurer un stockage rapide". Concernant la filière céréale, M. Henni a indiqué que son secteur avait arrêté un programme horizon 2025 visant à étendre les superficies irriguées dans les wilayas du Sud à un (1) million d'hectares afin d'atteindre l'autosuffisance en blé dur et de réduire de 50% la facture d'importation du blé tendre.

Le ministre a également posé la première pierre du projet de réalisation d'un complexe stratégique de stockage de céréales d'une capacité de 200.000 quintaux dans la commune d'El Attaf, récemment dégelée.

La wilaya d'Ain Defla a bénéficié, dans le cadre de ce programme, de 11 centres de stockage de céréales.