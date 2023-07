Près de 5.000 commerçants et artisans ont bénéficié d'une formation spécialisée depuis 2019, dispensée par l'Association nationale des commerçants, des investisseurs et artisans (ANCIA), a indiqué samedi à El Khroub (Constantine) le président de l'association, Hadj Tahar Boulenouar.

La formation s'inscrit dans le cadre de deux (2) conventions cadres signées avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et l'Office national de développement et de promotion de la formation continue (ONDPFC), a précisé M. Boulenouar, en marge d'une rencontre régionale des wilayas de l'Est du pays sur les activités professionnelles et les programmes de formation, tenue à l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de la commune d'El Khroub (Sud de Constantine) destinée aux présidents et représentants des bureaux locaux de l'association.

Plus de 4.000 personnes ont été formées dans les centres et instituts du secteur de formation professionnelle, tandis que plus de 800 autres ont été initiées aux techniques de la formation continue, dans des écoles pr ivées conventionnées avec l'office, dont le siège se situe à Rouiba (Alger). La formation vise à enrichir les connaissances des commerçants et artisans et de les familiariser avec les nouvelles technologies et méthodes de production et de commercialisation, a affirmé le président de l'ANCIA, lors de la rencontre.

Rokia Boubekeur, membre du bureau national de l'association, chargée de la formation, a déclaré, pour sa part, que l'organisation de cette formation a pour objectif d'améliorer les capacités et les qualifications des commerçants et artisans, notamment les porteurs de projets de start-ups, les investisseurs et les propriétaires des petites et moyennes entreprises (PME) concernant la gestion administrative et technique de leurs sociétés.

Les formations dispensées dans l'ensemble des wilayas du pays ont concerné divers secteurs à l'instar de l'industrie agroalimentaire, la mécanique, le recyclage, l'agriculture, l'apiculture, le tourisme, les travaux publics, la broderie, l'esthétique, la couture, la coiffure, l'emballage et le conditionnement des produits alimentaires.

La rencontre régionale, qui a regroupé des chefs de bureaux locaux de l'ANCIA de plusieurs wilayas, dont Oum El Bouaghi, Annaba, Guelma et Souk Ahras, vise à inciter et à encourager la formation des commerçants et des artisans, afin d'assurer le développement des productions et la promotion des activités commerciales et artisanales à l'échelle nationale, a révélé le président de l' ANCIA, soulignant qu'une rencontre similaire est prévue la semaine prochaine dans l'ouest du pays.

Il est à signaler que plus de 15.000 commerçants et artisans sont actuellement adhérents de l'Association nationale des commerçants, des investisseurs et artisans, depuis sa création en 2019.