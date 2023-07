Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont franchi un pas quantitatif et qualitatif inédit durant les trois dernières années, passant de 1,7 milliard de dollars en 2019 à près de 7 milliards de dollars en 2022.

Voici l'évolution détaillée de ces exportations sur les années 2020, 2021 et 2022, déclinée en groupes de produits, selon les chiffres obtenus par l'APS auprès d'Algex.

Unité: millions de dollars US.

2020 2021 2022 Produits industriels: 1805,87 4451,18 6279,65 Chimie, parachimie et dérivés d'hydrocarbures (dont les engrais, l'ammoniac...): 437,26 2804,45 4248, 09 Médicaments et produits pharmaceutiques: 2,87 4,39 3,61 Matériaux de construction (céramique destinée à la construction, ciment et rond à béton): 117,19 568,74 1 017,43 Métallurgie et sidérurgie (demi-produits en fer et en acier, fils machines, tubes, profilés en fer et en acier..): 34,77 575,47 423,40 Plastique et caoutchoucs et produits en verre (verre, articles de ménage, pneumatique, déchets...): 42,65 72,20 172,00 Autres secteurs industriels (Carton et papier, appareil électrique, textile...): 171,14 425,94 415,12 Produits agro-alimentaires (sucre, eaux minérales gazéifiées, jus, huile de soja...): 342,25 446,13 149,69 Produits agricoles (dattes, huile d'olive, viandes...): 95,98 123,57 103,68