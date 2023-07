Les éléments de la sélection nationale de natation ont poursuivi leur domination dans les épreuves de leur discipline, et ce, pour la quatrième journée de rang, comptant pour les 15e journées sportifs arabes (JSA) qu’abrite l’Algérie jusqu’au 15 juillet en cours.

Au niveau de la piscine principal du Centre nautique du complexe olympique Miloud Hadefi d’Oran, la moisson algérienne a été enrichie par quatre nouvelles médailles d’or, portant son totale dans ce genre de breloque à 15.

Une récolte qui place la natation nationale à la première place en matière de médailles en vermeil, toutes compétitions confondues, au cours de ces JSA, dépassant ainsi les sportifs algériens en athlétisme, qui ont terminé leurs épreuves, vendredi soir à Oran aussi, avec 14 médailles d’or.

Les quatre vermeils du jour sont l’œuvre d’Amel Melih (50 m dos), Jawad Syoud (50 m papillons), Rania Nefsi (200 m 4 nages) et enfin le quatuor de l’équipe nationale sur le relais 4x200 m nage libre.

Les deux premiers nommés ont réussi un coup double, à savoir la médaille d’or, tout en battant le record des JSA dans leurs courses respectives. Outre ces médailles d’or, Moncef Balamane a décroché l’argent sur les 200 m brasse, tout comme sa compatriote Djihane Benchadli sur les 200 m 4 nages. Les Algériens ont également obtenu, au cours de cette journée, trois médailles de bronze, grâce à Youcef Bouzouia (50 m papillon), Majda Chibaraka (400 m libre) et Ramzi Chouchar (200 m brasse).

Un bilan qui permet aux nageurs algériens de totaliser, depuis le début de la compétition, pas moins de 33 médailles (15 or, 7 argent, 11 bronze). Ils devancent de loin le deuxième pays au classement, en l’occurrence la Palestine, qui en compte 7 (4 or, 2 argent, 1 bronze), alors que la Syrie arrive à la troisième place avec un total de 7 médailles aussi (4 or, 2 argent, 1 bronze), et ce, de 12 pays participants.

L’entraineur national, Mouloud Bouchendouk, a salué, à l’issue des épreuves de cette quatrième journée du tournoi de natation, les performances de ses capés, mettant en valeur leur moisson ‘’qui a dépassé celles de toutes les équipes nationales des autres disciplines’’. Il a, en outre, félicité Amel Melih et Jaouad Syoud pour avoir battu les records arabes dans les deux spécialités auxquelles ils ont pris part pour l’occasion, prédisant d’autres breloques en vermeil à l’occasion de la cinquième journée prévue pour dimanche et comporte quatre finales : 100 m libre (messieurs), 50 m libre (dames), 400 m 4 nages (messieurs) et 50 m brasse (messieurs).