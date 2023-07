L’équipe nationale algérienne de handball et son homologue irakienne se sont neutralisées, sur le score de 21-21, samedi soir à Oran, au titre de la 3e jour des compétitions de handball messieurs, dans le cadre des Jeux sportifs arabes dont l’Algérie accueille du 5 au 15 juillet en cours.

Le premier half du match, qui s’est déroulé à la salle omnisports Hamou Boutlélis d’Oran, s’est achevé par une avance de l’équipe algérienne de 11/9, avec une faible efficacité en passes et en buts.

Au milieu d'un public nombreux, les capés ont débuté la première mi-temps avec plusieurs tentatives, durant les quatre premières minutes. Cependant, la précipitation et les tirs hors cadre ont empêché les coéquipiers de Bourouis de marquer à plusieurs occasions, et le match nul positif (1-1) a prévalu jusqu'à la huitième minute, lorsque le deuxième but a été marqué par les verts.

Le gardien Yahia Zemouche a eu un rôle majeur, en apportant son soutien à ses coéquipiers avec ses nombreuses réponses aux attaques des joueurs irakiens. Les joueurs de l'équipe nationale ont tenté d'imposer leur contrôle offensif d'entrée, se précipitant pour tirer devant le gardien irakien Ahmed Makki Salah, si bien que les 15 premières minutes de cette mi-temps se sont soldées par un score de 4 à 2.

La première mi-temps s'est poursuivie avec le même schéma : l'absence de but. Le score était, à la 27e minute, (11-7) et la première période s'est terminée sur 11-9. La seconde mi-temps a été marquée par des tentatives des deux équipes, si bien que les deux équipes ont égalisé, une première fois, à la 38e minute (14-14), pour enchaîner sur le même ton que la première mi-temps avec des occasions manquées et l’absence de buts. Les Irakiens ont affiché leur première supériorité à la 44e minute (17-16), portant l'écart à deux buts à la 46e minute (19-17) et à la 52e minute, (20-19 et enfin 21-21.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale algérienne, Redouane Chakrabi, a déclaré que la fatigue a eu gain de cause sur les algériens, qui ont disputé trois matches en trois jours, contrairement à d'autres équipes qui ont bénéficié d'une journée de repos. Cependant, ce score n’est pas satisfaisant sur le plan de la performance, a-t-il ajouté, soulignant que ces Jeux arabes sont la première participation pour plusieurs joueurs avec l’EN. Il a ajouté : « Nous travaillerons pour corriger les erreurs, en particulier défensives, et nous nous donnerons à fond dans les matchs prochains pour monter sur le podium et remporter l'or pour rendre heureux ces supporters algériens passionnés».

Pour sa part, le gardien Yahia Zemouchi a souligné que le match était très difficile pour les deux équipes, ajoutant que le résultat était positif et que les joueurs allaient pouvoir récupérer pendant deux jours, corrigeant ce qui doit être corrigé pour décrocher l'or.

Quant au capitaine de l'équipe irakienne, Hussein Ali Hamza, il a estimé que cette rencontre était très forte pour les deux équipes et a montré le vrai niveau de l'équipe irakienne, qui n'apparaissait pas dans son premier match.

Il a estimé que "le niveau de compétition est très élevé », espérant monter sur le podium. Dimanche, sera un jour de repos pour les compétitions de handball et les équipes reviendront s'affronter, dans le cadre du quatrième jour, lundi prochain, où deux confrontations mettront aux prises la Jordanie à l'Irak, l'Arabie Saoudite au Qatar, tandis que L'équipe nationale algérienne sera exemptée de cette journée.