L’équipe olympique algérienne de football s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de football (Gr. A, 3è journée) des Jeux sportifs arabes 2023, en battant sans trop de difficultés une bien pâle formation libanaise, samedi-soir au stade du 19-Mai 1956 d’Annaba.

L’équipe algérienne, bien mieux lotie que son adversaire du jour, déjà éliminé, a d’emblée exercé une véritable mainmise sur le jeu, que se soit en termes de possession que de nombre d’offensives. Le premier but du match ne s’est pas fait trop désirer puisqu’à l’entame de la 15’, les Verts trouvent l’ouverture sur un coup-franc légèrement excentré que le défenseur Abdessamad Bounacer convertit en but, en reprenant victorieusement de la tête un centre précis de Mohamed Aït El Hadj (15’).

Les joueurs du pays du Cèdre ont bien essayé de s’accrocher, en contenant les incessantes offensives des algériens, mais sans se montrer dangereux, permettant au keeper des Fennecs de passer une soirée plutôt tranquille. Il y eut certes deux tentatives libanaises venues du flanc droit, mais elles furent avortées avant même que le ballon n’atteigne la surface de réparation.

C’est plutôt à un festival d’occasions ratées que les spectateurs ont assisté durant le premier half, à l’image de cette opportunité que Mohamed Aït El Hadj s’est offert lui-même en dribblant plusieurs défenseurs dans le carré des 16,5 m. avant de tirer au-dessus (18’).

L’attaquant algérien a été imité par son coéquipier Massinissa Naït Salem a vu le cadre se dérober après un tête-à-tête avec le gardien (34’). La seconde période fut tout juste moyenne, même si les algériens ont fait cavalier seul avant de baisser pied en raison de la fatigue causée, semble-t-il, par la forte humidité qui enveloppait la ville d’Annaba.

Le coach Rachid Aït Mohamed opéra des changements dans l’espoir de redonner un nouveau souffle à ses poulains.

Las ! ce coaching n’eut pas d’effet notable, le match continuant de «ronronner », sauf à la 67’ lorsque Massinissa Naït Salem, à la réception d’un excellent centre d’Aït El Hadj, vit son coup de tête à bout portant atterrir sur le gardien libanais qui n’en demandait pas tant.

Alors que l’on s’acheminait vers une victoire algérienne par la plus petite des marges, Naït Salem se montra plus adroit en mettant, toujours de la tête, le cuir hors de portée du gardien du Liban consécutivement à un nouveau centre d’Aït El Hadj (90+3), permettant par-là même à l’Algérie de signer un score un peu plus en rapport avec sa domination. Mission accomplie, donc, pour les jeunes algériens qui atteignent leur double objectif de se qualifier et de finir en tête du groupe A.