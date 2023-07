Dans une ambiance festive, le CR Belouizdad a fêté son quatrième titre de champion devant ses supporters, en battant l'USM Alger (3-1), alors que le RC Arbaâ a sérieusement hypothéqué ses chances de maintien en concédant le point du nul dans le temps additionnel face à la JS Kabylie (1-1), à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1 Mobilis de football disputée vendredi.

Comme il fallait s'y attendre, le Chabab n'a pas raté l'occasion de confirmer son titre, assuré lors de la précédente journée, en signant sa 17e victoire de la saison, face à l'USMA.

Ayant concédé l'ouverture du score signée Belkacemi (26e), le CRB a renversé la vapeur grâce à Wamba (45e+1, s.p), Chikhi (54e), et Belkhir (70e).

De son côté, l'USMA est déjà en vacances depuis sa consécration en Coupe de la Confédération de la CAF, décrochée le 3 juin.

Le dauphin du leader le CS Constantine qui espérait assurer sa deuxième place, qualificative à la Ligue des champions, a laissé des plumes en déplacement face à l'ASO Chlef (3-2), qui décroche une précieuse victoire dans la course au maintien.

Les Chélifiens, récents vainqueurs de la Coupe d'Algérie, ont renoué avec le succès grâce à un doublé de leur buteur maison Mohamed Amine Souibaâh.

L'ancien attaquant du MC Alger atteint la barre de 11 buts, et revient à une longueur de l'actuel meilleur buteur du championnat Mohamed Toumi (RC Arbaâ).

Considéré comme la véritable révélation de la saison, le promu le MC El-Bayadh s'est hissé sur le podium grâce à sa victoire décrochée sur le terrain de l'ES Sétif (2-1).

Rien ne va plus chez l'Entente qui aligne un troisième match sans victoire.

Le MCEB occupe conjointement la troisième place en compagnie du MC Alger, qui a renoué avec la victoire en l'emportant à la maison face au MC Oran (1-0).

Le "Doyen" met ainsi fin à une mauvaise série de trois défaites et un nul.

Le NC Magra et l'US Biskra se rapprochent du maintien

Dans le bas du tableau, le NC Magra et l'US Biskra ont fait un grand pas vers le maintien en s'imposant respectivement à domicile face à l'USM Khenchela (2-1) et au HB Chelghoum Laïd (3-0). Le Paradou AC a réalisé la sensation de cette journée en allant s'imposer à Béchar face à la JS Saoura (1-0) grâce à un but marqué en fin de partie par Bouzida (89e).

Un précieux succès pour les "Académiciens" qui leur permet de se rapprocher du maintien, en attendant de l'assurer l ors de la prochaine journée à domicile face à l'US Biskra.

En revanche, le RC Arbaâ a raté une belle occasion de se relancer dans la course au maintien, en se faisant accrocher dans le temps additionnel par la JS Kabylie (1-1).

Les gars de Larbaâ croyaient tenir en mains leur victoire, avant que l'arbitre Lotfi Bekouassa ne siffle un penalty en fin de match pour les "Canaris".

Mouaki (90e+4) a répondu au but du RCA signé Kessili (26e).

La 29e et avant-dernière journée du championnat se jouera dans son intégralité le mardi 10 juillet.