Le président de l'Union arabe d'athlétisme Habib Rabaane a affirmé que les résultats réalisés par les athlètes arabes lors des quatre journées d'athlétisme de la 15e édition des Jeux sportifs arabes 2023, organisées au stade olympique Miloud Hadefi d'Oran, sont "excellents et de niveau mondial".

M. Rabaane a souligné dans une déclaration à l’APS que "de nombreux résultats obtenus par certains athlètes arabes dans les compétitions d'athlétisme sont excellents et s'élèvent au niveau mondial, à l'instar de l'Algérien Yasser Triki, qui a remporté la médaille d'or au triple saut", en réalisant un saut de 17, 30 mètres, ce qui constitue une excellente performance qui le qualifie pour le Championnat du monde d'athlétisme prévu en août prochain à Budapest (Hongrie) et également aux Jeux olympiques (Paris-2024).

Le même responsable a salué le "bon niveau", qui a caractérisé la compétition, soulignant que "l'athlétisme dans le monde arabe a pris un grand élan et a vu l'émergence de nombreux jeunes athlètes, en plus de la grande compétition entre les pays, comme cela s'est produit, lors de cette édition des jeux, entre l'Algérie et le Bahreïn", sachant que l'Algérie a remporté la dernière course au programme a savoir le relais 4 fois 400 mètres, s'adjugeant ainsi 14 médailles d'or, conjointement avec le Bahreïn.

Il a ajouté que "ces résultats obtenus par les athlètes arabes seront une source de motivation pour certains d'entre eux pour briller au Championnats du monde d'athlétisme de Budapest et à remporter de médailles, et pourquoi pas battre des records, en particulier pour les coureurs algériens du 800 mètres, du 1.500 mètres, ainsi que le triple saut et le saut en longueur". D'autre part, M. Habib Rabaane a appelé les athlètes arabes à participer en grand nombre lors de la 16e édition des Jeux sportifs arabes, prévue en Arabie saoudite en 2027. Il a aussi salué le soutien apporté par l'Etat algérien pour la réussite de ce rendez-vous arabe et des infrastructures sportives dont l'Algérie dispose, qui sont conformes aux normes internationales, notamment le stade olympique Miloud Hadefi d’Oran.