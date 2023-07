Les épreuves de cyclisme des Jeux sportifs arabes Algérie-2023 débuteront, dimanche à Tipasa, avec le déroulement des courses de contre-la-montre par équipes (messieurs et dames) avec la participation de dix pays, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAC).

Chez les messieurs, la course contre-la-montre par équipes, prévue à partir de 9h00, se disputera dans une boucle fermée de 59 km, alors que celle des dames débutera à 16h00, dans sur un circuit de 29.8 km, précise les organisateurs.

Le nombre d'équipes qui prendront part à la compétition sera connu à l'issue de la réunion technique, prévue samedi soir (20h00). Les épreuves de cyclisme des JSA-2023 se poursuivront mardi avec le déroulement du contre-la-montre individuel (messieurs et dames), suivi de la course sur route féminine jeudi et la masculine vendredi.

Selon directeur technique nationale (DTN), Samir Allam, les coureurs algériens "sont prêts et confiants avant cette échéance arabe", indiquant que l'objectif est "d’être présent sur le podium". "Certes, nous sommes les champions arabes en titre et même d'Afrique mais nous sommes persuadés que la concurrence sera rude sur tous les plans", a-t-il déclaré à l'APS.

"Nous serons présents en contre-la-montre (par équipes et individuelle) et à la course en ligne. Nous faisons confiance à nos jeunes coureurs à l’image de Ben Youcef, Chebllaoui et les deux Ferkous sachant que le niveau technique sera élevé", a-t-il détaillé.

Les coureurs algériens ont effectué la semaine un dernier stage de préparation au niveau d’Alger en vue de cette échéance arabe après avoir pris part à des tours du Cameroun, de Maurice et du Ghana.

La sélection nationale messieurs est composée de Youcef Reguigui, Hamza Amari, Hamza Yacine, Abderraouf Bengayou, Oussama Cheblaoui, Ayoub Ferkous, Abdelkrim Ferkous, Ayoub Sahiri, Abderrahmane Kessir, Mohamed Amine Nehari et Abdallah Benyoucef.

Quant à celle dames, les sélectionnées, drivées par Mohamed Mokhtari, sont: Chahra Azzouz, Yasmine El Meddah, Khadidja Laroui, Sihem Bousebaâ, Hosna Bellili, Yamina Bouyagour, Imène Meldji, et Nesrine Houili. Outre l’Algérie neuf autres pays prendront part à ces joutes arabes. Il s’agit notamment des Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, Syrie, Koweït ou le Bahreïn.