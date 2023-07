Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de son homologue palestinien, M. Mahmoud Abbas dans lequel il lui a exprimé ses remerciements pour sa contribution financière urgente destinée à la reconstruction de la ville et du camp de Jénine, suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes, a indiqué vendredi un communiqué de la Présidence de la République.

Le président de la République a reçu un message de la part du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas dans laquelle il lui a "exprimé ses vifs remerciements et la reconnaissance des enfants du peuple palestinien" pour la contribution financière urgente offerte par le Président Tebboune en vue de la reconstruction de la ville et du camp de Jénine, suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes, souligne le communiqué.

"Nous garderons en mémoire, mon peuple et moi, les positions inaliénables du peuple et du Gouvernement algériens à notre égard, ainsi que le s outien politique et économique que vous continuez à apporter à la juste cause palestinienne, sur la voie du recouvrement de la liberté et de l'indépendance", a écrit le Président Abbas dans son message.

"Nous prions Allah de vous accorder santé et bien-être et de guider vos pas au mieux des intérêts de l'Algérie et de son grand peuple vers davantage de réalisations, de progrès et de prospérité".