Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé jeudi d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville palestinienne de Jénine, suite à l'attaque barbare et criminelle lancée par les forces d'occupation sionistes contre la ville et son camp en Cisjordanie, qui a fait de nombreuses victimes parmi les frères palestiniens sans défense et causé des dommages aux infrastructures de base et le déplacement de nombreux Palestiniens qui ont quitté leurs maisons à la recherche d'abris sûrs.

L'Algérie exprime une fois de plus sa solidarité permanente avec la lutte du peuple palestinien, qui est sous occupation sioniste, et sa revendication de ses droits nationaux légitimes, au premier rang desquels l'établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.