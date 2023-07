La prise en charge des pathologies cardio-vasculaires a été l'objet vendredi des 2ème journées de cardiologie organisées par l'hôpital Chahid Mahmoudi de Tizi-Ouzou. L'objectif de ces journées scientifiques qui regroupent des professionnels de la santé des secteurs public et privé, est de permettre à ces praticiens de la santé d'échanger et de préconiser des solutions a promouvoir.

"Les pathologies cardiovasculaires sont aujourd'hui, avec le cancer, l'un des défis auquel fait face notre système de santé et auquel il faudrait apporter une solution globale et concertée" dira le Docteur Saïd Mahmoudi, propriétaire et directeur de la structure organisatrice de cette rencontre.

De soin côté, Pr. Hakim Azouz, ranimateur-anesthésiste au sein du même établissement, a souligné "la nécessaire complémentarité" entre les secteurs, publics et privés, pour faire face à ces pathologies en croissance au sein de la société.