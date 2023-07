Une mission spatiale conjointe Chine-Europe, l'Explorateur de lien entre la magnétosphère, l'ionosphère et le vent solaire (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, ou SMILE), est entrée dans la phase du modèle de vol de manière complète, selon le Centre national des sciences spatiales (CNSS) de l'Académie des sciences de Chine (ASC).

Après quatre jours de discussions et de consultations, les experts du processus de vérification ont unanimement convenu que le SMILE avait passé avec succès l'examen critique de la conception, marquant une étape importante dans sa phase de développement, a annoncé le CNSS.

Les experts estiment que le SMILE a achevé le développement des prototypes comme prévu.

Après des essais et une vérification expérimentale, les fonctions et les indices de performance de chaque produit prototype répondent aux exigences de la mission, et la qualité et les statuts techniques du processus de développement du prototype sont sous contrôle, d'après les experts.

Ils ont également noté que le satellite et les charges utiles avaient été conçus conformément aux exigences, ave c des interfaces et un statut technique clairs et des conceptions réalisables.

Les fonctions et les indices de performance répondent également aux exigences de mission. Le SMILE est une mission scientifique collaborative entre l'ASC et l'Agence spatiale européenne visant à approfondir la compréhension de la connexion Soleil-Terre en observant l'interaction dynamique entre le vent solaire et la magnétosphère de la Terre.

Le satellite devrait être lancé depuis un centre de lancements spatiaux à Kourou, en Guyane française, au premier semestre de 2025.