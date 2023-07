Un récital musical andalou époustouflant, associant plusieurs musiciens et interprètes issus de plusieurs écoles et associations de musique sanâa, a été animé vendredi soir à Alger devant un public nombreux en célébration du 61e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie.

Accueilli au patio du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, le spectacle qui a drainé un public nombreux, marque les festivités célébrant la Fête nationale de l'indépendance et de la Jeunesse coïncidant avec le 5 juillet.

Sur scène, quelque 340 instrumentistes et interprètes de l'Orchestre algérien de sanâa, dirigé par les maestros Yazid Hamoudi et El Hadi Boukoura, ont gratifié le public, durant une heure et demi, d'un florilège de pièces du répertoire andalou, revisité dans ses variantes sanâa et hawzi.

Dans la première partie, l'orchestre sous la baguette du maestro Yazid Hamoudi, a exécuté plusieurs pièces, rendues dans le mode nouba Sika, avec un riche programme composé notamment de "Ya nass ama taâdarouni (M’saddar), "Zad el hob w oujdi" (B’tayhi), "Ma t'faqert ya ghzali" (Insiraf) et "Dar el akkar" (M'khallass).

Prenant le relais, le chef d'orchestre El Hadi Boukoura a enchainé avec un programme dédié au hawzi, composé de plusieurs pièces du genre comme "Ya ibn El warchane" et " Ana el gharib", dans une ambiance festive, rehaussée par une présence remarquable des familles,venues apprécier la beauté la musique andalouse.

En dernière partie de cette soirée, l'orchestre algérien de sanâa a rendu "Ya Djazair", nouvelle chanson écrite et composée par Yazid Hamoudi, qui a partagé avec le public sa nouvelle création musicale, inspirée du patrimoine musical algérien et exécutée sur l'air de "Wahed Ghouziel", célèbre pièce de l'andalou, reprise par de grands interprètes du genre.

" +Ya Djazair+ est un hommage aux sacrifices de tous les martyrs, morts pour une Algérie libre et indépendante", a résumé son auteur et compositeur.

Mme Soraya Mouloudji a, dans une déclaration à la presse, qualifié de "grandiose" ce concert marquant la célébration du 61e anniversaire de l’Indépendance, qui associe plus de 39 associations de la musique Sanaa, issues de différentes régions du pays.

"La liberté", a-t-elle souligné, doit être "consacrée à travers la pratique artistique consciente et citoyenne pour consolider les traits de l'ident ité culturelle algérienne".

A l'issue du spectacle, les maestros Yazid Hamoudi et El Hadi Boukoura ont été honorés par la ministre de la Culture et des Arts. Créé en 2022 à l'occasion du soixantenaire de l'indépendance, l'orchestre algérien de sanâa, réunit une quarantaine d'écoles et associations de musique andalouse, issues de 13 wilayas dont Alger, Blida, Béjaia, Biskra, Mostaganem et Jijel.