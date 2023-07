Le gouvernement péruvien a déclaré mercredi l'état d'urgence de 60 jours pour plusieurs villes du sud, le volcan le plus actif du pays crachant des cendres et du gaz. Les cendres du volcan Ubinas dans la région de Moquegua, à environ 1 200 kilomètres (746 miles) au sud-est de la capitale Lima, ont atteint des altitudes de 5 500 mètres et ont atteint des villes à plus de 10 km, a déclaré l'Institut géophysique du Pérou.

Les autorités locales n'ont pas encore ordonné d'évacuation, mais l'Institut national de la défense civile a commencé à préparer un abri qui a été construit en 2019, lorsque le volcan est entré en éruption et a forcé l'évacuation de centaines de personnes.

La déclaration d'urgence de mercredi permet au gouvernement de prendre "des mesures et des actions exceptionnelles" pour contrer les risques du volcan Ubinas. Il a été approuvé lors d'une réunion du cabinet avec la présidente Dina Boluarte, a déclaré le Conseil des ministres du Pérou sur Twitter.

La région sud du Pérou abrite une douzaine de volcans actifs. Le Pérou est situé dans la "Ceinture de feu du Pacifique", une zone à forte incidence de tremblements de terre et d'activité volcanique.