Deux ouvriers du bâtiment ont trouvé la mort et six autres blessés dans l'effondrement ,tôt jeudi, d'une voie rapide surélevée en cours de construction à Shizuoka, dans le centre du Japon. L'accident a été signalé à la police vers 03h10 (heure locale) par un passant qui a entendu la chute d'une structure métallique sur un chantier du quartier d'Obane situé dans l'arrondissement de Shimizu.

"Les deux ouvriers morts étaient âgés d'une cinquantaine d'années", a rapporté le Japan Times en citant la police locale, ajoutant que deux autres ont été gravement blessés. Selon la police, la section de l'ouvrage qui s'est effondrée, une structure en acier de 65 mètres de long pesant environ 140 tonnes et formant les fondations de la voie surélevée, est tombée d'environ neuf mètres. Une trentaine d'ouvriers étaient présents lors du drame et déplaçaient la charpente métallique, a précisé l'Office national des autoroutes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.