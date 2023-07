Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Chettia (Nord de Chlef), ont arrêté 5 individus impliqués dans la création d'un abattoir clandestin et saisi également plus de 15 qx de viandes non conformes aux conditions d'hygiène et au contrôle vétérinaire, a-t-on appris, jeudi, auprès de la même instance.

Dans le cadre de la préservation de la santé publique et la lutte contre les pratiques frauduleuses, les éléments de la Gendarmerie nationale à Chettia ont découvert un abattoir clandestin de viandes rouges et ont pu arrêter 5 individus et saisir 15,25 qx de viandes non conformes au contrôle vétérinaire et aux conditions d'hygiène, a indiqué un communiqué de la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Chlef.

Cette opération a été lancée suite à l'exploitation d'informations parvenues au groupement, signalant l'existence d'un abattoir clandestin de viandes rouges à la cité Lahbayer à la commune de Chettia.

Les éléments du groupement territorial ont entrepris les procédures légales et se sont déplacés, en coordina tion avec les services de la Commission de la santé, de l'hygiène et de la protection de l'environnement de la commune de Chettia. Les éléments de sécurité ont trouvé une quantité considérable e viandes rouges (ovines et bovines) et ont saisi tous les outils utilisés à l'abattage clandestin, ainsi que deux véhicules utilisés pour la distribution des viandes, aux boucheries proches de la localité.

Après le parachèvement des procédures pénales et la fin de l'enquête, les mis en causes seront présentés devant les instances judiciaires compétentes, selon le communiqué.