Un semi-marathon en hommage aux cinq colonels révolutionnaires de la région de Draa El Mizan, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, ayant regroupé des athlètes de différentes wilayas du pays, a été organisé vendredi dans cette région.

Ce semi-marathon, initié par la direction de wilaya de la jeunesse et des sports, en collaboration avec les établissements sous tutelle et les autorités locales, s'inscrit dans le cadre des festivités de célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Il est dédié à la mémoire des cinq colonels de l'Armée de libération nationale (ALN) enfantés par l'ancienne commune mixte de Draa El Mizan, et qui ont combattu l'armée coloniale française pour l'indépendance de l'Algérie.

Il s'agit des colonels Amar Ouamrane, Slimane Dehiles, Krim Belkacem, Ali Melah et Salah Zamoum. Cet événement sportif a regroupé 230 athlètes, dont une dizaine de dames (11 en tout), représentant 18 wilayas, selon les organisateurs.

Le départ a été donné à partir de la maison de jeunes de la commune de Ain Zaouïa et l'arrivée au niveau de la salle polyvalente de Tizi Gheniff, sur une distance de 15 km environ. La course qui s'est déroulée dans des conditions météorologiques exceptionnelles, en raison de la chaleur caniculaire qui touche certaines wilayas du pays dont Tizi-Ouzou et qui affecte particulièrement la partie sud-ouest étant parmi les plus chaudes de cette wilaya, a été remportée par le coureur Bougheliya Zakaria de la wilaya de Chlef.

Les deuxième, troisième et quatrième places ont été remportées par les athlètes de Boumerdes, respectivement Smail Allel, Achref Ziddane et Smail Hekrini. Le coureur le plus âgé de ce semi marathon qui a été "difficile" en raison des fortes températures et du taux élevé d'humidité, est Nourredine Djemoune de Boumerdes, âgé de 83 ans. Les participants, fatigués mais heureux d'avoir pris part à cette compétition sportive, ont salué la bonne organisation de l'événement et se sont déjà donnés rendez-vous pour la prochaine édition.