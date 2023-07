our stabiliser le genou, reprendre le sport et réduire la douleur, une orthèse de genou est souvent très utile. À condition de choisir le bon modèle et de la porter aussi souvent que nécessaire. Après une intervention pour rupture des ligaments croisés, une entorse grave... porter une orthèse de genou est indispensable.

C'est aussi recommandé pour les problèmes de rotule et même les douleurs liées à l'arthrose, notamment lors des activités sportives. L'idéal est de voir un médecin orthopédiste ou un autre spécialiste (spécialiste de médecine physique et de réadaptation, médecin du sport, rhumato...) qui prescrira le type d'orthèse adapté. Le pharmacien aidera à choisir entre les différentes marques (Thuasne, Donjoy, Gibaud, etc.). Quelques pistes pour vous guider.

POUR UNE ENTORSE BÉNIGNE

Une genouillère ligamentaire

Lorsque le ligament est seulement étiré ou partiellement rompu, un modèle articulé à renforts latéraux, ou un modèle à « sanglage latéral », un peu plus souple et aéré, est suffisant. Ces genouillères se portent également pendant un à trois mois après la phase d'immobilisation d'une entorse grave, afin de maintenir le genou dans l'axe et de prévenir l'instabilité à la marche ou à la reprise du sport. « Lorsque les séances chez le kiné ont permis de remuscler le genou, on peut passer à un modèle de maintien, plus souple », précise le Pr Philippe Thoumie.

POUR STABILISER LA ROTULE

Une orthèse rotulienne

Elle se porte lorsque l'articulation de glissement, fémoro-patellaire (la rotule qui coulisse, monte et descend à l'avant du genou) est instable et douloureuse. C'est rarement grave, mais très souvent chronique. Le sport est bénéfique car il muscle l'articulation... À condition de porter une genouillère qui guide la rotule, notamment pour courir et marcher en montagne (surtout en descente).

POUR PRÉVENIR LES RÉCIDIVES ET SÉCURISER LE GENOU

Une genouillère souple de maintien

Même après un bon traitement, l'articulation peut garder une petite laxité.

Une genouillère textile à contention élastique limite alors le risque que le genou « se dérobe ». Elle améliore la proprioception (perception du mouvement par le système nerveux, qui envoie un signal aux muscles stabilisateurs pour qu'ils se contractent et protègent l'articulation).

À porter dès que le genou travaille, surtout s'il est enflé ou douloureux.