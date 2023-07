Le genou est, avec la hanche, l'articulation la plus touchée par l'arthrose. Comme il soutient le poids du corps, il subit des pressions importantes. Pour retrouver de la mobilité en cas de gonarthrose, voici quatre exercices à faire en complément de la kinésithérapie.

L'arthrose du genou, également appelée gonarthrose, est la première cause d'incapacité fonctionnelle chronique dans les pays développés.

En France, cette maladie inflammatoire des articulations, qui détruit peu à peu le cartilage, est la première cause de handicap après 40 ans d'après l'Association française de lutte anti-rhumatismale (Aflar).

Les exercices qui suivent, ludiques et faciles à réaliser, visent à lubrifier l'articulation du genou en chauffant et fluidifiant le liquide synovial, le liquide qui protège l'articulation et assure sa mobilité.

UN EXERCICE AVEC UN SKATE-BOARD

Asseyez-vous sur une chaise avec un skate-board (emprunté à votre petit-fils !) posé sur le sol du côté du genou que vous devez mobiliser.

Posez votre pied sur le skate-board et effectuez des extensions et des flexions du genou. Les roues du skate-board permettent de faire le mouvement sans contrainte.

Répétez ce mouvement 50 fois par jour.

UN EXERCICE AVEC UN BALLON DE BASKET

Asseyez-vous sur une chaise face au ballon, avec le pied du côté à mobiliser posé dessus.

Faites rouler le ballon sous votre pied afin de faire un mouvement d'extension et de flexion du genou atteint de gonarthrose.

Variez les mouvements en déplaçant aussi le ballon latéralement, de gauche à droite, de façon à faire des mouvements de rotation du genou.

Répétez ce mouvement 50 fois par jour.

UN EXERCICE AVEC UN TABOURET BAS

Pour cet exercice, utilisez un tabouret de type tabouret de jardinier, assez bas. Installez-vous face à lui, et posez dessus le pied du côté à mobiliser.

Sans bouger le pied, faites un mouvement de "fente avant" avec votre corps (comme en escrime, c'est-à-dire, basculez le poids du corps vers l'avant en fléchissant la jambe d'appui avant de revenir en position initiale). Cela permet d'effectuer un mouvement de flexion et d'extension du genou.

Le dos reste bien droit et les abdos serrés (aspirez votre nombril) pendant tout l'exercice pour protéger votre dos.

Répétez le geste 50 fois par jour.