Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu,

jeudi au terme de sa participation à la réunion ministérielle du Mouvement des Non-alignés (MNA),

des rencontres bilatérales avec de hauts responsables du pays hôte, à leur tête le président

d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, ainsi que la présidente du parlement, Sahiba Qafarova, en plus des

entretiens approfondis qu'il a eus avec son homologue azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov, indique

un communiqué du ministère.

Lors de l'audience que lui a accordée le Président azerbaidjanais, M. Attaf a transmis à M. Aliyev les

salutations "de son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et ses félicitations

pour le succès de la présidence azerbaïdjanaise du MNA qui a placé les priorités des deux présidents

au cœur de ses préoccupations, à l'instar de la jeunesse, de l'élément féminin, et de la dimension

parlementaire multilatérale", précise la même source.

M.Attaf a réaffirmé l'attachement du Président Tebboune à la poursuite des efforts en vue de

renforcer les relations algéro-azerbaidjanaises à tous les niveaux, ajoute la même source.

Pour sa part, "le Président Aliyev s'est hautement félicité de l'initiative de son frère le Président,

Abdelmadjid Tebboune de le convier, en tant qu'invité d'honneur, au Sommet arabe qu'a abrité

l'Algérie l'année dernière, ainsi que le soutien que l'Algérie lui a apporté durant son mandat à la tête

du MNA", souligne la même source.

Le président azerbaïdjanais a exprimé son vœu d'intensifier la communication et la coordination afin

de faire progresser les relations entre les deux pays aux plus hauts niveaux.

A cet effet, le Président Aliyev a adressé une invitation au président de la République pour effectuer

une visite d'Etat en Azerbaïdjan "dans les meilleurs délais, en fonction de ses engagements et de ses

obligations".

Les entretiens ont permis de confirmer la convergence des vues des dirigeants des deux pays sur

l'importance de réactiver et de renforcer le rôle dévolu au MNA, à la lumière de la conjoncture

"complexe" qui empreint les relations internationales, tout en réaffirmant "la forte volonté et la

grande ambition" qui les animent à l'effet d'explorer les horizons prometteurs de la coopération

bilatérale dans divers domaines, ajoute la même source.

Dans ce contexte, l'importance de la coopération entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan dans le domaine

énergétique et aux niveaux bilatéral et multilatéral dans le cadre de l'OPEP+ a été soulignée, ainsi

que les opportunités prometteuses de partenariat offertes par les économies des deux pays dans les

domaines de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, de la coopération technique, de

l'investissement et du commerce.

Par ailleurs, le ministre a été reçu également par la présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahiba

Qafarova, avec laquelle il a eu des entretiens axées sur la coopération parlementaire entre les deux

pays.

Les deux parties ont salué ce qui a été réalisé en matière d'"actions positives et de ce que les deux

parlements ont apporté à travers leur coopération, et contributions qualitatives et constructives,

pour le rapprochement des deux pays et des deux peuples frères, au mieux de leurs intérêts majeurs

et de leurs objectifs communs dans les domaines économique et politique", selon le communiqué.

Lors de leur rencontre, M. Attaf et son homologue, Djeyhoun Bairamov, ont convenu "de travailler

ensemble selon un plan de travail ambitieux" visant à créer les mécanismes institutionnels

nécessaires, en tête desquelles la commission mixte de coopération et le conseil d'affaires algéro-

azerbaïdjanais.

Ils ont convenu également "de parachever la future base juridique des relations économiques algéro-

azerbaïdjanaises constituée de sept textes en cours d'examen, outre la définition des priorités de

partenariat dans la prochaine étape, de sorte à assurer le rendement des activités économiques

prévues et de leurs apport positif pour l'investissement et le commerce entre les deux pays frères".

Au terme de leurs discussions, M. Attaf a adressé une invitation à son homologue pour effectuer une

visite officielle en Algérie, dans le cadre du suivi et de l'évaluation des avancées réalisées, une

invitation qui a été favorablement accueillie par M. Djeyhoun Bairamov qui a promis de la concrétiser

"le plutôt possible", selon la même source.