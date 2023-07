Un appel à participation pour les concours, ouverts aux bédéistes professionnels et amateurs,

algériens et étrangers, a été lancé en prévision du 15e Festival international de la bande dessinée

d'Alger (Fibda), prévu du 4 au 8 octobre prochain, ont annoncé les organisateurs.

Ouverts aux bédéistes de tous les niveaux et les âges, les concours de cette édition sont répartis sur

quatre catégories distinctes, dont les modalités de participation sont définies dans un règlement

disponible sur la page Facebook du Fibda.

Pour les auteurs professionnels, un concours international est ouvert aux bédéistes confirmés de

tous les pays dont l'Algérie, déjà édités en album imprimé.

Sans restriction d'âge, les participants à cette catégorie pourront prendre part avec un album édité

depuis 2019 en arabe, en tamazight, en français ou en anglais.

Les auteurs algériens professionnels, autodidactes ou issus d’une école d’art, quant à eux, peuvent

participer au "Concours du meilleur projet BD", une compétition ouverte aux amateurs de plus de 16

ans, alors que ceux qui n'ont pas atteint cet âge (-16 ans) peuvent prendre part au "concours de la

meilleure BD pour jeunes".

Le dernier concours est destiné aux revues périodiques qui développent la bande dessinée en se

consacrant entièrement ou partiellement à la publication de planches de BD.

Les travaux en compétition devront être envoyés ou déposés avant la date du 1er septembre

prochain, selon les organisateurs qui précisent que la présélection des candidatures est soumise à

l'appréciation du comité d'organisation du festival.

Les oeuvres présélectionnées seront soumises à l'appréciation d'un jury de professionnels.

Organisé depuis 2008, le Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda), se fixe pour

objectif d'encourager le 9e art algérien à travers la promotion des travaux de ses artistes et

créateurs.