Les législateurs rwandais ont voté mercredi pour amender la Constitution du pays afin que les

élections présidentielles et législatives se tiennent à la même date.

"Amender la Constitution permettra d'harmoniser les dates des élections législatives et

présidentielles, ce qui économisera du temps et de l'argent pour l'organisation de chaque scrutin", a

déclaré après le vote Edda Mukabagwiza, vice-présidente de la Chambre des députés en charge des

affaires parlementaires.

Le projet de loi pour l'amendement de la Constitution a été proposé par le président puis approuvé

une première fois par le gouvernement rwandais en mars dernier.

Le vote final des législateurs ce mercredi signifie que les élections législatives initialement prévues

pour septembre prochain seront reportées à août 2024, la date prévue pour les élections

présidentielles, selon des responsables.

D'après la Commission électorale nationale, la tenue simultanée des élections législatives et

présidentielles pourra faire économiser au pays environ 6 milliards de francs rwandais (environ 5

millions de dollars).