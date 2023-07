Une attaque d'hommes armés a fait au moins six morts en début de semaine dans un village du

centre-est de la République démocratique du Congo, où un conflit à caractère communautaire a déjà

fait des dizaines de morts, ont indiqué jeudi des sources locales.

L'attaque a eu lieu lundi dans le village Babusoko, à 35 km de Kisangani, chef-lieu de la province de la

Tshopo.

"On a enterré hier (mercredi) cinq personnes sur place au village Babusoko, la sixième victime, c'est

un enfant (de 18 mois) décédé ici à Kisangani des suites de ses blessures au ventre", a déclaré

Baudouin Kayombo, bourgmestre de Lubunga, commune urbano-rurale de Kisangani.

Selon ce responsable administratif, citant un rapport de la police dépêchée sur le lieu du drame, la

tuerie a été perpétrée par "un groupe de gens en provenance de la brousse".

Héritier Isomela, président de l'Association Sauti ya Lubunga, une organisation de la société civile

locale, a avancé un bilan de "7 morts (2 femmes et 5 hommes), 4 blessés graves et 4 autres

personnes disparues".

Selon lui, cette attaque est une suite du conflit qui oppose depuis plusieurs mois les communa utés

Mbole et Lengola.

Depuis avril, un conflit foncier empoisonne les relations entre des membres des deux communautés

à Kisangani et ses environs.