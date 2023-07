L'Organisation non gouvernementale International Rescue Committee (IRC) a mis en garde contre

l'aggravation de la situation humanitaire au Soudan et au Tchad en raison de l'escalade de la violence

au Darfour.

"Cette crise est pire que la dernière crise majeure vécue il y a vingt ans au Soudan", a déclaré le

directeur des urgences de l’IRC pour le Tchad, Mwiti Mungania, soulignant la nécessité d'"un soutien

immédiat et substantiel".

La situation déjà détériorée dans la région est maintenant exacerbée par l’intensification des conflits

interethniques de longue date dans l’ouest du Soudan, selon l'ONG.

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime que 250.000 Soudanais pourraient arriver

au Tchad cette année.

Mungaina s’est dit préoccupé par l’aggravation de la situation et par les "histoires horribles"

racontées par ceux qui parviennent à échapper à la spirale de violence et de chaos que connaît le

Soudan depuis le 15 avril en raison des affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide

(FSR).

Le directeur des urgences de l’IRC a souligné qu’en dépit des éno rmes besoins humanitaires, les

ONG ne reçoivent que 11% des 226 millions de dollars estimés nécessaires à l’aide des réfugiés au

Tchad.

Plus de 560.000 Soudanais ont fui vers les pays voisins, dont plus de la moitié vers l’Egypte, depuis le

début du conflit, "dont les conséquences affectent toute la région", selon le HCR.