Une dizaine de civils ont été tués mercredi, lors d'une attaque de groupes armés dans le nord du

Burkina Faso en proie aux violences terroristes depuis 2015, a-t-on annoncé jeudi de sources

sécuritaire et locales.

"Des hommes armés sont arrivés en nombre dans le village de Sampelga", à une quarantaine de

kilomètres de Dori, dans la région du Sahel (nord) "et ont commencé à tirer sur les gens", a rapporté

un responsable local des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils de

l'armée.

"Malheureusement, on déplore une dizaine de morts, tous des civils", a-t-il précisé, évoquant

également "quelques blessés pris en charge".

Un habitant du village a fait état du même bilan, ajoutant que "plusieurs boutiques ont été pillées et

incendiées".

"Ce matin (jeudi), un groupe de terroristes est encore revenu. Ils ont incendié des maisons avant

d'emporter du bétail", a indiqué un autre habitant, ajoutant que "de nombreuses personnes se

préparent à fuir le village, mais craignent d'être interceptés sur la route par les terroristes".

Entre le 10 et le 25 juin, au moins six personnes ont été tuées sur l'a xe Sampelga-Dori par des

hommes armés qui tentent d'imposer un blocus sur la localité, a rappelé cet habitant.

Mercredi déjà, une quinzaine de civils avaient été tués lors d'une attaque terroriste dans l'est du

pays, selon des sources sécuritaires et locales.

Le 26 juin, au moins 71 hommes, dont 31 soldats et 40 supplétifs civils de l'armée, étaient morts dans

trois attaques terroristes, dont les deux plus meurtrières ont eu lieu dans la province du Centre-Nord.