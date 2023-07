Plus de 2 millions de personnes sont confrontées à des inondations et glissements de terrain

destructeurs dans l'est de l'Afrique depuis mi-2022, la plupart d'entre elles ayant déjà été touchées

par cinq saisons consécutives de sécheresse, a déclaré, jeudi, le Bureau de la coordination des

affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

"En Somalie, plus de 468.000 personnes ont été touchées par des inondations et au moins 247.000

ont été déplacées", a indiqué l'OCHA dans son dernier rapport régional sur les inondations.

L'agence a averti que les inondations généralisées, les dégâts infligés aux infrastructures de gestion

de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH) et les déplacements à grande échelle avaient

augmenté les risques de maladies transmises par l'eau.

Selon l'OCHA, les inondations persistantes au Soudan du Sud de juillet 2022 à 2023 ont touché au

moins un million de personnes, dont la majorité ont besoin d'une aide d'urgence en raison des

conflits et des violences.

L'agence onusienne a noté que les inondations avaient entraîné le déplace ment d'au moins 90.000

personnes au Soudan l'année dernière et que la saison 2023 allait s'intensifier dans les mois à venir,

de juin à septembre, y compris dans les zones touchées par le conflit armé qui a débuté le 15 avril

dernier.

Par conséquent, la situation suscite des inquiétudes relatives à un cycle de déplacements et

d'escalade des besoins.

L'Ethiopie est elle aussi affectée puisque plus de 355.000 personnes ont été touchées par les

inondations, a précisé l'OCHA.

D'après l'agence onusienne, les inondations et glissements de terrain saisonniers intenses ont aussi

frappé au moins 60.000 personnes au Rwanda et 108.000 au Burundi.

Au Kenya, les crues soudaines et les inondations fluviales ont affecté au moins 163.000 personnes

pendant les longues pluies (mars-avril-mai 2023).

L'Ouganda et la Tanzanie ont également signalé des incidents liés aux fortes précipitations, a ajouté

l'OCHA.