Les plages de la ville d’Annaba, notamment celles situées sur la corniche, connaissent, ces derniers

jours, un afflux remarquable de vacanciers, à la faveur de la tenue, dans l’antique Hippone, du

tournoi de football des 15èmes Jeux sportifs arabes (JSA2023), a-t-on observé.

Toutes les plages de l’agglomération annabie, telles que An Nasr, Rezgui Rachid (ex-St-Cloud), Rizzi

Amor (ex-Chapuis) et Refas Zahouane (ex-Toche) vivent d’incessants allers-retours d’estivants parmi

lesquels des jeunes mais aussi de nombreuses familles.

Venus de plusieurs régions du pays, notamment des wilayas de Tébessa, d’Oum El Bouaghi, de Souk

Ahras et de Guelma, ces estivants ont choisi de passer leurs vacances d’été sur les plages de la

Grande Bleue et beaucoup n’hésitent pas à se déplacer en fin d’après-midi au stade du 19-Mai 1956

pour encourager les équipes arabes participant au tournoi de football des jeux.

Certains vacanciers, à l’image du jeune Hamidou, venu spécialement de Boumerdès, qui fait part à

l’APS, de sa "joie de découvrir la ville d’Annaba et son magnifique littoral".

Il avoue également "profiter de (sa) présence pour encourager l’équipe nationale olympique de

football et les formations arabes participant à cette éditions des jeux".

Il ajoute avoir rencontré "de nombreux jeunes venus d’Alger, et même des villes de l’ouest et du sud

du pays, pour découvrir les plages d’Annaba et en profiter pour assister à de belles soirées de

football au stade du 19-Mai 1956 et soutenir, par la même occasion, l’équipe algérienne".

En fait, l’APS a constaté que ce ne sont pas seulement les jeunes qui se déplacent au stade, puisque

de nombreuses familles y ont été aperçues, notamment lors du match disputé dimanche-soir entre

l’équipe olympique d’Algérie et son homologue omanaise.

Il faut dire aussi que les plages de la ville d’Annaba, leurs alentours et leurs accès ont été relookés.

En effet, en plus du nettoyage en profondeur des plages, de l’aménagement de parkings et d’accès

pour les personnes handicapées, de la possibilité de louer des parasols et des tables pour s’installer

confortablement, la corniche a été joliment pavoisé de drapeaux des pays participant aux jeux

sportifs arabes.

De même qu’un riche programme d’animation culturelle a été concocté à l’occasion de cette joute

sportive, mais également en célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, le 5 juillet

prochain, 61ème anniversaire de cette date si importante pour le peuple algérien.

C’est ainsi que la plage Rizzi Amor, située au centre-ville vivra une animation particulière, tout en

son, lumière et couleurs, en ce mois de juillet, mais aussi tout au long de la saison estivale, selon les

services de la wilaya d’Annaba.

Cette dernière compte, pour rappel, un total de 21 plages autorisées à la baignade, réparties sur les

communes d’Annaba, de Seraïdi, de Chetaïbi et d’El Bouni.