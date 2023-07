Une cérémonie de remise de grade aux personnels promus de la Protection civile (PC) a été présidée,

mardi, par le directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Boughelaf, à l'occasion de

la célébration du 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, indique un

communiqué de la Protection civile.

Cette cérémonie s'est déroulée au niveau de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention Dar El

Beida (Alger) en présence des directeurs centraux et cadres de la direction générale et de l'Unité

nationale d'instruction et d'intervention.

Cette promotion au grade a touché 5424 éléments et agents promus aux différents grades, précise le

communiqué.

A cette occasion le directeur général a mis en exergue "les efforts déployés par les pouvoirs publics

pour la modernisation du secteur et l'amélioration des conditions de vie des agents de la Protection

civile", exhortant les nouveaux promus à "redoubler d'efforts afin de participer activement

l'amélioration de la prise en charge des citoyens ainsi que la sécurité des personnes et des biens".