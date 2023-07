Le déficit commercial des Etats-Unis a reculé au mois de mai, du fait d'une baisse "plus importante"

des importations que des exportations, qui concerne tant les matières premières que les produits,

selon les données publiées jeudi par le département américain du Commerce.

Le déficit des biens et services avec le reste du monde a atteint 69 milliards de dollars, en baisse de

7,3% par rapport au mois précédent, en ligne avec les attentes des analystes, qui tablaient

précisément sur un déficit de 69 milliards de dollars, selon le consensus publié par "briefing.com".

Sur un an, le déficit commercial américain reste orienté en "forte" baisse, de 22,8%, sous l'effet

combiné d'une baisse des importations et d'une baisse des exportations.

Selon des économistes, cette tendance plus faible pourrait persister du fait des effets de la politique

monétaire au niveau mondial, qui devrait réduire la demande et l'activité économique, tant aux

Etats-Unis qu'à l'étranger.

Au mois de mai, les exportations de biens et services se sont repliées de 0,8%, principalement sous

l'effet d'une baisse des prix des denrées alimentaires ainsi qu e de l'énergie, alors qu'à l'inverse les

exportations d'automobiles sont en hausse.

Du côté des importations, la baisse est "plus" marquée, de 2,3%, du fait d'une baisse des prix des

matières premières, mais aussi d'une baisse des importations de biens de consommation et produits

pharmaceutiques.

S'agissant des échanges bilatéraux de biens, le déficit commercial avec la Chine, s'est de nouveau

"légèrement" creusé par rapport au mois dernier, passant de 24,2 milliards à 24,9 milliards de

dollars.

A l'inverse, le déficit commercial avec l'Union européenne s'est légèrement résorbé, passant de 17,3

milliards de dollars en avril à 16,5 milliards de dollars.

L 'activité dans les services en hausse en juin, supérieur aux attentes (ISM)

L'activité dans les services aux Etats-Unis a progressé au mois de juin, plus que ce qu'anticipait le

marché, pour le sixième mois consécutif, portée par une demande également en hausse, selon

l'enquête de la fédération professionnelle ISM publiée jeudi.

L'indice mesurant cette activité a progressé de 3,6 points sur un mois, pour atteindre 53,9%,

s'éloignant du même coup de la barre des 50%, sous laquelle l'activité est en recul par rapport au

mois précédent.

Si les analystes s'attendaient à une hausse de l'activité, cette progression a été plus marquée qu'ils

ne l'ont anticipé, prévoyant plutôt un indice à 51,1% selon le consensus publié par briefing.com.

L'indice a toujours été en progression sur les 13 dernières années à l'exception de trois mois, précisé

le communiqué.

Le secteur a été en contraction un seul mois sur les trente derniers.

"Le taux de croissance a progressé dans le secteur des services, principalement du fait d'une

augmentation de l'activité des entreprises, des nouvelles commandes et de l'emploi.

Pour la majorité des répondants, le climat des affaires reste stab le mais ils restent prudents

concernant l'inflation et les perspectives macro-économiques", a détaillé le président de l'enquête,

Anthony Nieves, cité dans le communiqué.

La majorité des sous-indices sont en hausse, à la notable exception des prix, qui reculent de 2,1

points à 54,1%.

Cela signifie cependant que les prix restent orientés à la hausse.

La croissance concerne par ailleurs l'ensemble des activités composant le secteur des services, à

l'exception notable de celles liées aux matières premières: agriculture, chasse et pêche, mines.

Le secteur de l'information est également en contraction, ce qui s'est matérialisé par les licenciement

parmi plusieurs médias majeurs des Etats-Unis.

La hausse des prix dans les services est actuellement celle qui continue à porter l'inflation aux Etats-

Unis, selon l'indice PCE publié fin juin et qui est celui privilégié par la Réserve fédérale (Fed) dans ses

choix de politique monétaire.

Depuis mars 2022, la Fed a réhaussé à plusieurs reprises ses taux, les faisant passer d'une fourchette

comprise entre 0% et 0,25% à celle entre 5% et 5,25%, avec pour objectif de ralentir l'activité

économique, ce qui aurait pour effet de réduire l'inflation pour la ramener à la cible des 2%.

Si la dernière réunion, mi-juin s'est soldée par une première pause dans la hausse, plusieurs

responsables de la Fed ont souligné ces derniers jours que la prochaine, prévue les 25 et 26 juillet,

devrait se conclure par une nouvelle hausse.

Les analystes anticipent à plus de 90% une hausse de 0,25 point à l'occasion de cette réunion, selon

l'enquête CME FedWatch.