Le dollar reculait un peu jeudi après être monté la veille dans le sillage du compte-rendu de la

dernière réunion de la Réserve fédérale, qui a peu renseigné les investisseurs sur la politique

monétaire à venir.

Le billet vert reculait de 0,22% à 1,0878 dollar pour un euro et de 0,48% à 143,97 yens pour un dollar.

A l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), "la quasi totalité" de ses

membres ont voté en faveur d'une pause dans le resserrement des taux mais ont également

considéré que des hausses supplémentaires seraient nécessaires afin de ramener l'inflation à sa cible

de 2% par an.

Les investisseurs vont désormais se tourner vers les données de l'emploi américain vendredi pour y

chercher des indices sur la politique monétaire à venir. La livre britannique montait légèrement, de

0,34% à 1,2748 dollar et de 0,12% à 85,33 pence pour un euro.

Les investisseurs estiment désormais que, puisque le pays est confronté à l'inflation la plus élevée du

G7, la Banque d'Angleterre va devoir remonter ses taux jusqu'à 6,5% début 2024, contre 5%

actuellement.