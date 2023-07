Le Directeur général (DG) de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Mohamed Lamine Lebbou, a fait

état, jeudi à Alger, d'importants transferts financiers via l'application de paiement mobile Wimpay.

Dans une déclaration à la presse au terme de la cérémonie de signature, au siège de la Direction

générale de la BNA, d'une convention de partenariat avec l'entreprise Ouedkniss, visant à développer

les moyens de e-paiement, M. Lebbou a précisé que la banque "enregistre d'importants transferts

financiers via l'application de paiement mobile Wimpay".

Lancée en mars 2021, cette application permet aux clients de régler de nombreuses factures en ligne

telles que les factures d'eau, d'électricité et de gaz, d'Algérie Télécom, de téléphones portables et de

logements de location-vente (AADL).

Dans ce contexte, M. Lebbou a rappelé que la BNA, qui compte plus de 2 millions de comptes

bancaires, dispose "de centres de données en Algérie en mesure de sécuriser les données des clients

et les flux financiers".

A noter que les transferts financiers effectués l'an dernier dans le cadre du e-commerce ont atteint

960.000 opé rations (+88% par rapport à 2021) avec une valeur financière qui s'élève à 3,52 milliards

DA (+149% par rapport à 2021).

Concernant la convention de partenariat avec Ouedkniss, entreprise algérienne spécialisée dans les

annonces de vente et d'achat en ligne, M. Lebbou a précisé qu'elle prévoit l'intégration des

opérations commerciales de l'entreprise au niveau de la banque, indiquant que ce partenariat

permettra aux deux parties "d'étendre davantage les opérations bancaires et le e-paiement et de

promouvoir le produit algérien".

Par ailleurs, le PDG de Ouedkniss, Mehdi Bouzid, a affirmé que cette convention permettra à

l'entreprise, dans un premier temps, d'enrichir ses services numériques pour les clients directs, avant

de permettre aux boutiques en ligne présentes sur le site Ouedkniss d'offrir ces prestations aux

clients, ce qui augmentera considérablement le nombre d'utilisateurs du paiement électronique en

Algérie".

M. Bouzid a, en outre, fait remarquer que la numérisation de l'opération commerciale "la rendra plus

sûre pour l'utilisateur, puisque, outre le fait qu'elle obéit aux lois du e-commerce, elle permet la

traçabilité des opérations de paiement, de livraison et d'achat et garantit le droit de rétractation

(retour de marchandise)".