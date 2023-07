L'accélérateur des startups Algeria Venture, lancera dimanche prochain à Alger, un programme

d'accélération destiné aux startups dans l'économie verte, et ce, en partenariat avec l'Organisation

internationale du travail (OIT)-Bureau d'Alger, indique un communiqué de cet organisme public.

Ce nouveau programme d'Algeria Venture vise à accompagner 15 startups et entreprises opérant

dans des secteurs clés de l'économie verte, tels que les énergies renouvelables, l'agriculture durable,

l'efficacité énergétique, le recyclage, la gestion des déchets, ainsi que d'autres domaines innovants et

créateurs d'emplois, précise-t-on dans le même texte, soulignant "l'importance stratégique de ce

programme pour encourager davantage de startups à mettre l'accent sur le développement durable

à travers leurs initiatives entrepreneuriales".

Le programme d'accélération d'Algeria Venture, conçu sur mesure pour ces startups, "mettra l'accent

sur le développement et la montée en compétences des entrepreneurs accompagnés, la mise en

réseau avec des acteurs institutionnels et le mentorat", soul igne le communiqué.

Il proposera notamment des formations spécifiques, des rencontres avec d'autres entrepreneurs

opérant dans l'économie verte, et la participation à des événements de réseautage, autant

d'occasions d'apprendre et de partager des expériences et de promouvoir leurs produits et services,

selon la même source.

Avec ce programme, Algeria Venture et l'OIT visent à "soutenir activement la réalisation des Objectifs

de développement durable (ODD) en Algérie, en promouvant l'innovation, l'emploi vert et

l'entrepreneuriat durable", est-il souligné dans le communiqué.