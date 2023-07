L'état d'avancement du dossier relatif à la création des zones franches a fait l'objet d'une

communication présentée jeudi, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, indique un

communiqué des Services du Premier ministre.

"Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a présenté une communication sur

l'état d'avancement du dossier relatif à la création des zones franches, consacrées par la Loi n 22-15

du 20 juillet 2022, fixant les règles régissant les zones franches", précise le communiqué publié à

l'issue de cette réunion présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

L'exposé a porté sur "les actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche

adoptée pour la création, selon les priorités arrêtées, des zones franches, ainsi que les mesures

préconisées en vue de prendre en charge certaines contraintes et d'adapter ladite démarche, en se

référant à de nouvelles expériences réussies au plan régional et international en la matière", ajoute

le même communiqué.