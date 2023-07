Pas moins de 1.800 étudiants en Licence et Master ont achevé leurs études et obtenu leurs diplômes

au Centre universitaire "Salhi Ahmed" de Nâama, au titre de l’année universitaire 2022/2023, a

annoncé jeudi le recteur, Pr Safi Habib, lors de la cérémonie de clôture de l’année universitaire.

Le nombre d’étudiants honorés, lors de cette cérémonie organisée à l’occasion du 61e anniversaire

de l’Indépendance, est de 139 étudiants et étudiantes dans diverses spécialités, dont 29 étudiants

ayant soutenu leurs thèses au titre du projet innovant et projet de startup, outre 42 étudiants en

Licence et 48 en Master.

Un étudiant de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) a également été honoré, ainsi

qu’un groupe d’enseignants promus en grade, dont un enseignant d’enseignement supérieur, 30

maîtres assistants et 8 ayant contribué au développement de la recherche scientifique et dont les

recherches spécialisées ont été publiées dans des revues scientifiques mondiales, et ce, dans les

domaines des sciences technologiques, humaines et sociales.

A cette occasion, Pr Safi a abordé les réalisations du CU de Nâama, durant cette année universitaire,

dont l’ouverture de trois nouveaux instituts, atteignant ainsi 6 instituts, ainsi que l’ouverture de 16

nouvelles spécialités et la création de nouveaux laboratoires de recherche, en plus de la signature de

6 conventions de partenariat internationales et autres avec des secteurs et instances nationales et

locales, outre la création de magasines scientifiques relevant du centre universitaire.

Il s’agit également de l’adhésion du centre universitaire à la concrétisation de la décision N 1275 du

27 septembre 2022, fixant les modalités d’élaboration du projet de mémoire de fin d’études

(diplôme/startup, certificat/brevet d’invention), lancé par le ministère du secteur, soit 42 projets pris

en charge dans divers domaines.

Cette cérémonie, organisée au théâtre régional M’hamed Benguettaf, s’est déroulée en présence des

autorités de wilaya, la famille révolutionnaire, le corps universitaire et des familles des étudiants

majors de promotions.