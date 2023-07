Un total de 11.410 unités de logement de différentes formules ont été livrés, jeudi à Alger, à leurs

bénéficiaires dans plusieurs communes de la wilaya, et ce dans le cadre des festivités de célébration

du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance.

Une cérémonie de remise des clés présidée par le wali d'Alger, Abdenour Rabhi a été organisée au

siège de la wilaya, en présence du directeur de la Banque nationale de l'Habitat, Belayat Ahmed

représentant le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, de la

présidente de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) d'Alger, Nadjiba Djilali, des membres de

l'APW, de l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

"La remise des clés des logements intervient en application des instructions du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a choisi ce jour béni pour apporter de la joie et du

bonheur aux familles bénéficiaires", a expliqué M. Rabhi.

Il s'agit de 9.090 unités de logement de type location-vente de l’Agence d’ amélioration et du

développement du logement (AADL), 602 unités de logement de type LSP, 124 unités de logement

promotionnel et 1.594 unités de logement de type logements promotionnels publics (LPP) qui ont

été livrés.

34.000 unités de logement ont été distribués dans la wilaya d'Alger de 2022 au mois de juillet en

cours, a indiqué M. Rabhi mettant en avant "la mobilisation de ses services pour parachever le

programme tracé, qui permettra de réaliser environ 77.000 unités de logement dotés de toutes les

structures de proximité dans les délais fixés". Les bénéficiaires présents à cette cérémonie de remise

des clés ont exprimé leur grande joie à cette occasion.