Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, a reçu mercredi le président de

l'Association internationale "Amis de la Révolution algérienne", le moudjahid et ancien diplomate,

Noureddine Djoudi, ainsi que le président honoraire de l'association, l'ancien président du

Mozambique, Joaquim Chissano.

Cette audience intervient au lendemain de la création de l'Association internationale "Amis de la

Révolution algérienne" et de l'installation de son Bureau exécutif composé de 13 membres.

Accompagné des membres du Bureau exécutif de l'Association, le ministre a visité le siège de

l'Association à Alger.

S'exprimant à la presse par la même occasion, M. Rebiga a indiqué que cette Association "se veut

une reconnaissance de l'Algérie envers tous ceux qui ont soutenu la Guerre de libération" et "une

promotion des principes de l'Humanité", ajoutant que "l'adhésion de tous les hommes épris de

liberté à la Révolution algérienne est une victoire pour ces principes".

De son côté, M. Djoudi a affirmé que l'Algérie "éta it respectée alors que son peuple brandissait les

armes pour combattre l'occupation", ajoutant que la Révolution algérienne "était menée pour

recouvrer la souveraineté nationale, mais aussi en soutien aux peuples qui croupissaient sous le joug

colonial et qui souffraient de différentes formes de discrimination raciale".

"L'Algérie reconnaît le mérite de tous ceux qui l'ont soutenue dans les moments difficiles et continue

d'aller de l'avant pour aider les peuples colonisés, dont les peuples palestinien et sahraoui".

A l'issue de cette visite, M. Belkacem Nacereddine a été nommé Secrétaire général (SG) de

l'Association internationale "Amis de la Révolution algérienne".