Le Centre national de documentation, de presse, d'images et d'information (CNDPI) a organisé, jeudi

à Alger un forum sur "Le drapeau algérien et la souveraineté nationale", avec la participation

d'historiens et d'enseignants universitaires et ce, dans le cadre du double anniversaire de

l'indépendance et de la jeunesse.

Selon le Directeur général du centre, El Hachemi Merar, cette manifestation "se veut une

contribution à la célébration du double anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse".

De son côté, l'historien et moudjahid, Dr.

Mohamed Larbi Zbiri, a appelé les historiens algériens à "accorder davantage d'importance aux

différentes périodes traversées par l'Algérie", ajoutant que l'Algérie "était souveraine avant

l'occupation française et qu'elle avait même son propre drapeau".

"L'Algérie était respectée par tous les pays du monde, étant une force militaire et économique".

A ce propos, Dr. Mustapha Nouicer a fait savoir que l'occupation française avait ciblé, en premier lieu

"le minaret de la mosquée et le drapeau national planté sur le mausolée du saint-patron Sidi Fredj,

dans l'obje ctif de frapper les constantes de la souveraineté algérienne et de l'identité nationale".