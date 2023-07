Le gouvernement a examiné, jeudi lors de sa réunion hebdomadaire, l'état d'avancement du projet

de numérisation du secteur des finances, notamment les services des impôts, des douanes et du

domaine national, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"Le gouvernement a entendu une communication conjointe présentée par le ministre des Finances et

la ministre de la Numérisation et des Statistiques portant sur l'état d'avancement du projet de

numérisation du secteur des finances, notamment les services des impôts, des douanes et du

domaine national", précise le communiqué publié à l'issue de la réunion du gouvernement, présidée

par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

La présentation a passé en revue l'état d'avancement des différents projets inscrits dans le cadre de

la numérisation des services du secteur des finances ainsi que les efforts et les moyens humains et

matériels mobilisés en vue de concrétiser la feuille de route tracée par les pouvoirs publics, ajoute-t-

on dans le même texte.

A ce titre, "il a été souligné la mise en place d'un dispos itif de suivi permanent pour la concrétisation

de la première phase dans les délais fixés, notamment le lancement des différentes plateformes

numériques devant apporter davantage de facilitations pour le dépôt et la récupération des

documents numérisés et le télépaiement des différentes redevances et taxes, en assurant des

services publics en ligne aux citoyens et professionnels", selon le communiqué.