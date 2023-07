L'Assemblée populaire nationale (APN) tiendra mardi prochain une séance plénière consacrée au

vote deux de projets de loi, le premier fixant les conditions et les modalités d'octroi du foncier

économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement,

et le deuxième définissant les règles générales relatives aux marchés publics, indique jeudi un

communiqué de l'institution parlementaire.

Le président de l'APN, Brahim Boughali a présidé jeudi une réunion du Bureau de l'APN à l'entame de

laquelle le calendrier des travaux a été arrêté, a précisé le communiqué.

Dans ce cadre, "le Bureau de l'APN a décidé de la tenue d'une plénière, mardi 11 juillet 2023, dédiée

au vote du projet de loi définissant les conditions et modalités d'octroi du foncier économique

relevant au domaine privé de l'Etat destiné à la réalisation de projets d'investissement, ainsi que du

projet de loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics, outre l'adoption de la liste des

vice-présidents pour la troisième année de cette législature", lit-on dans le communiqué.

"Le Bureau de l'APN a examiné les amendements proposés aux deux projets de loi susmentionnés

avant de transférer ceux répondant aux conditions légales pour les examiner avec les délégués de

leurs auteurs", a ajouté la même source.

L'ordre du jour de cette réunion a porté également sur " examen d'une proposition de loi modifiant

la loi 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion

des personnes handicapées", selon la même source.

Le Bureau de l'APN a examiné, au terme de sa réunion, les questions orales et écrites déposées à son

niveau et décidé de soumettre celles répondant aux conditions légales au Gouvernement, a conclu le

communiqué.