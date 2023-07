Des milliers de logements de diverses formules ont été distribués jeudi à travers les wilayas de l’Est

du pays dans le cadre de la célébration du 61ème anniversaire de la double fête de l’indépendance et

de la jeunesse (5 juillet 1962).

Dans la wilaya de Constantine, 1.997 logements ont été distribués dont 932 publics locatifs (LPL) dans

les communes d’Ain Smara, Didouche Mourad, Ibn Ziad, Ibn Badis et Messaoud Boudjeriou, 905

promotionnels, 140 publics participatifs et promotionnels aidés réalisés à Ain Nehass (El Khroub) et

Didouche Mourad outre la remise des clés de 20 logements à des éléments du corps de la sûreté

nationale.

A Skikda, les clés de 9.444 logements de divers types ont été remises au cours d’une cérémonie

présidée par le wali Houria Medahi , accompagnée du secrétaire général du ministère de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville, Mustapha Cheikh Zouaoui.

Dans son allocution à l’occasion, Mustapha Cheikh Zouaoui qui a indiqué avoir été chargé par le

ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville d’effectuer cette visite, a fait état "de la

distribution de 150 .000 logements à travers le pays", estimant que "c’est un chiffre important qui

contribue à réduire la crise du logement à l’ère de l’Algérie nouvelle".

La wilaya d’Oum El Bouaghi a connu aussi la distribution de 4.600 logements de divers types et la

remise des arrêtés d’attribution d’aides au logement rural et de lots sociaux sous la présidence du

wali Samir Nefla en présence du directeur général des équipements publics, Abdelhamid Bourouma.

Au siège de la wilaya de Mila, 2.147 logements de diverses formules ont été distribués outre la

remise de 1.740 arrêtés de régulations foncières relatifs à des logements évolutifs attribués durant la

période entre 1996 et 1998.

Pas moins de 3.303 logements de différents types ont été également distribués dans la wilaya de

Tébessa au cours d’une cérémonie tenue à la maison de la culture Mohamed Chebouki.

A Biskra, il a été procédé à la remise des clés de près de 500 logements et plus de 2.000 aides à la

réalisation de logements de diverses formules.

La wilaya d’Annaba a connu la remise des arrêtés de 3.224 nouveaux logements des formules

location-vente de l’agence AADL et publics locatifs au cours d’une cérémonie symbolique tenue au

siège de la wilaya.

Les autres wilayas de l’Est ont vu aussi la remise des clés de logements de diverses formules à l’inst ar

de M’sila (6.075 logements), Sétif (4.286 logements), Batna (1.600 logements) et Ouled Djellal (1.100

logements) au milieu de la joie des bénéficiaires.