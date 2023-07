D’importants quotas de logements, tous segments confondus, ont été attribués jeudi à leurs

bénéficiaires à travers des wilayas du sud du pays, dans le cadre des festivités célébrant le 61e

anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

A Ouargla, pas moins de 1.326 unités de différentes formules d’habitat, à savoir 458 logements

publics locatifs (LPL), 113 logements ruraux, 145 logements de type publics aidés (LPA) et 610

parcelles de terrains dans le cadre du programme des lotissements sociaux, ont été attribués à leurs

bénéficiaires, lors d’une cérémonie organisée à la maison de la culture "Moufdi Zakaria" du chef-lieu

de wilaya.

A cette occasion, le wali, Mustapha Aghamir, a affirmé que les logements restant à réaliser à travers

les communes d’Ouargla et Ain El-Beida, devront être attribués avant la fin de l’année en cours.

Pour satisfaire la demande croissante sur le logement, un projet de 2.400 logements, toutes formules

confondues, a été lancé récemment au niveau de l’agglomération urbaine de Bamendil, à l’ouest de

la ville d’Ouargla, a ajouté le même responsable.

A El-Meghaïer, le nombre de logements attribués, à cette occasion, a atteint les 1.228 unités, dont

500 aides destinées à l’habitat rural, en plus de 400 aides et 27 actes de propriété de parcelles de

terrain à bâtir et 50 logements de type LPA, selon le directeur du secteur, El-Hachemi Benamara, qui

a rappelé que la wilaya avait bénéficié, depuis 2002 à ce jour, d’un total de 27.500 logements de

différentes formules.

A Adrar, l’évènement a été marqué par l’attribution de 450 unités, dont 50 LPL, 159 aides à l’habitat

rural et 266 parcelles de terrain destinées à l’auto-construction, alors que 312 titres de propriété ont

été remis à leurs bénéficiaires dans la commune de Abalessa (100 km de Tamanrasset).

Par ailleurs, l’opération dans la wilaya de Tindouf a donné lieu à l’attribution de 638 logements

sociaux.

Un quota global de 1.306 logements, dont 90 LPL, 1.216 décisions d’aides financières aux postulants

à l’habitat rural, 72 aides aux bénéficiaires de terrains à bâtir, a été attribué également dans la wilaya

de Béchar.

En outre, 716 unités de logement LPL et 300 aides au logement rural ont été distribuées à leurs

bénéficiaires à Ghardaïa, lors d’une cérémonie présidée par le wali, Abdellah Abinouar.

Ce quota, réparti sur deux communes de la wila ya, à savoir Ghardaia 588 et El Ateuf 128 ainsi que

300 aides au logement rural réparties sur cinq communes (Ghardaia, Daya Ben Dahoua, Beriane,

Guerrara et Bounoura), a été distribué.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur de l’habitat, Ali Djarbal a souligné que plus de 1500 aides

au logement rural (1million de DA) seront mises à la disposition de leurs bénéficiaires dans la wilaya

de Ghardaïa après étude de dossier, précisant que près de 1400 unités de logement de type LPL et

166 logements de type location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement

du logement (AADL) seront attribués prochainement.

A Djanet, pas moins de 524 citoyens ont bénéficié de leurs actes de propriété dans le cadre du

programme de l’habitat rural et celui des lotissements sociaux.

Le wali, Benbdallah Chaïb-Eddour, a, à cette occasion, réaffirmé la volonté des ses services de

poursuivre les efforts pour distribuer les logements réalisés à leurs bénéficiaires.

Dans la wilaya de Laghouat, l’opération a donné lieu à l’attribution de 1.300 unités et aides

financières.

Il s’agit de 120 LPL au chef-lieu, 80 autres de la même formule à Aflou, 600 aides financières pour

l’auto-construction et 500 autres pour l’habitat rural.