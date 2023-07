Plus de 8.600 mineurs ont été tués ou mutilés sur les théâtres de conflits armés en 2022 et quelque

7.600 ont été enrôlés pour faire la guerre, selon l'ONU.

L'année dernière, 27.180 violations graves ont été commises contre des enfants pris dans la guerre,

dont 18.890 ont été vérifiées par l'ONU, a rapporté mercredi la représentante spéciale du secrétaire

général pour les enfants et les conflits armés devant le Conseil de sécurité, Virginia Gamba.

Présentant son rapport annuel sur la question, Virginia Gamba a appelé à "une action audacieuse et

déterminée pour protéger les enfants qui risquent la mort, le recrutement, le viol et d'autres fléaux".

Selon elle, 8.630 enfants ont été tués ou mutilés en guerre en 2022, 7.622 recrutés et utilisés au

combat et 3.985 kidnappés. L'ONU a, en outre, vérifié plus de 3.930 incidents de refus d'accès

humanitaire aux enfants l'année dernière.