Deux (2) personnes sont décédées et quatre (4) autres ont été blessées suite à un carambolage entre

sept (7) véhicules survenu, jeudi après-midi, à la sortie du transrhumel Salah Bey, au chef-lieu de la

wilaya de Constantine, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile (DPC).

Il s’agit d’un carambolage entre un camion et six (6) véhicules de tourisme qui s’est produit vers 15h

23, causant le décès sur le coup d’un homme âgé de 39 ans, a précisé le responsable de la cellule

d’information et de communication de ce corps constitué.

Un autre homme âgé de 50 ans a également trouvé la mort dans cet accident après son évacuation

au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis de Constantine, alors que quatre (4) autres

personnes âgées entre 13 et 50 ans ont été blessées, a fait savoir le commandant Abderahmane

Lagraâ.