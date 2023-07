Quinze (15) personnes ont trouvé la mort et 449 autres ont été blessées dans 342 accidents de lacirculation survenus en zones urbaines durant la période allant du 27 juin au 3 juillet, a indiqué jeudi

un communiqué des services de la Sûreté nationale.

Le bilan fait état d'une baisse du nombre d'accidents (-32) et de blessés (-20), tandis que le nombre

de décès a enregistré une hausse (+4) par rapport aux chiffres enregistrés la semaine précédente, a

précisé la même source.

Le facteur humain reste la principale cause de ces accidents (+97%), en raison notamment du non

respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue et du

manque de concentration au volant, outre l'état du véhicule, selon la même source.