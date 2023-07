Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a posé, mercredi, la première pierre du projet de réalisation de la nouvelle ville médiatique "Dzair Media City" à Ouled Fayet (Alger), et ce, dans le cadre des festivités de célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. S'étendant sur une superficie de 74 hectares, "Dzair Media City" comprend une zone dédiée aux médias, des studios de tournage, un village d'artistes, un espace d'enseignement et de recherche, ainsi qu'une zone multiservices.

La zone dédiée aux médias abritera les sièges de l'Entreprise publique de Télévision (EPTV), l'Agence Algérie Presse Service (APS), l'Etablissement public de Télédiffusion d'Algérie (TDA), l'Entreprise Nationale de Communication, d'Edition et de Publicité (ANEP), la Radio algérienne et la chaîne "AL24news".